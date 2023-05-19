«Огневые мешки и доты»: военэксперт оценил линию обороны России на Украине Военэксперт Литовкин: линия обороны РФ на Украине может состоять из дотов и огневых мешков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская линия обороны на Украине может состоять из долговременных окопов, дотов, вкопанных танков и самоходных артиллерийских орудий, а также огневых мешков и минно-взрывных заграждений, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о тысячах полностью оборудованных оборонительных сооружений у границ РФ.

Это могут быть долговременные окопы, доты, вкопанные танки и самоходные артиллерийские орудия, подготовленные огневые мешки, подготовленные удары авиации, инженерные заграждения, минно-взрывные заграждения различного типа. Это материальное воплощение системы инженерной обороны, — отметил Литовкин.

По его словам, подготовленные рубежи обороны положительно влияют на боевой дух военнослужащих: «Одно дело, вы лежите открытый и по вам лупят со всех сторон, как по мишени, другое дело, когда вы надежно защищены земляным валом, бетонными укрытиями». Собеседник добавил, что, согласно военной науке, необходимо оборудовать минимум три линии обороны.

Существует несколько полос обороны как минимум, если по науке. Первая, вторая, третья, засечные полосы, огневые мешки и прочее. Это очень серьезная наука, — резюмировал Литовкин.

Ранее Мишустин во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявил, что в приграничных и новых регионах России завершено возведение нескольких тысяч оборонительных сооружений. По его словам, были «выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам».

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