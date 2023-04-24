Когда подсохнет грязь: какие варианты контрнаступления готовит Украина У Киева есть минимум четыре направления для ударов

Фото: Министерство обороны Украины

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании «Челленджер 2»

О масштабном контрнаступлении украинские военные говорят уже несколько месяцев, не называя точных сроков. Впервые его конкретная дата — 30 апреля — была указана в секретных документах Пентагона, слитых в интернет в апреле. Но ещё в конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к операции на восточном направлении. Партнёры Киева по формату «Рамштайн» и вовсе предположили, что контрнаступление из-за обильных дождей может начаться, самое ранее, в конце мая. Когда и где может произойти масштабная операция ВСУ — в материале NEWS.ru.

Когда ВСУ приступят к выполнению своих обещаний?

В качестве доказательства, что контрнаступление откладывается из-за плохой погоды, украинские и российские СМИ и Telеgram-каналы стали публиковать видео- и фотоматериалы с позиций ВСУ. На них военные месят грязь, образовавшуюся из-за дождей. Эксперты поясняют, что тяжёлому танку Leopard-2 приходится с трудом передвигаться в размякшем чернозёме, появились даже фотоснимки увязшей в земле бронемашины.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что для контрнаступления всё готово на 90%, осталось лишь дождаться двух-трех недель солнечной погоды, чтобы подсох грунт.

После недавней встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в формате «Рамштайн», министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал телеканалу ERR более отдаленные сроки. По его мнению, контрнаступление из-за погоды возможно начать только через месяц, а то и «может быть через два».

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Не только погода виновата

Некоторые западные эксперты не исключают, что к наступательным операциям ВСУ могут приступить только летом, а, возможно, и осенью — сроки сдвигаются не только из-за погоды. Сотрудник Королевского колледжа Лондона Роберт Каллум полагает, что «украинцам необходимо завершить формирование своих сил».

Издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщило, что Украина перенесла наступление с апреля на неопределенный срок из-за дефицита оружия.

Активизируются ли бои 9 мая?

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин не исключает, что наступательные действия противник начнёт 9 мая, подчеркивая тем самым «свой цинизм и психическую зависимость от праздников». Пригожин предложил и другую версию, что ВСУ пойдут в контрнаступление сразу после взятия под контроль Артемовска российскими подразделениями.

Принятие решения о сроках операции, как и о направлениях ударов, зависит только от Зеленского. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, Вашингтон хочет быть уверенным, что наступление ВСУ будет успешным, для чего США и их союзники «делают всё возможное».

В понедельник стало известно, что президент Украины отобрал кандидатов на роль кураторов контрнаступления, назначив 10 человек ответственными за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ.

Фото: Министерство обороны Украины

По каким направлениям ВСУ собираются наступать?

Западные генералы называют три варианта действий украинской армии в рамках возможного контрнаступления. Австралийский отставной генерал Мик Райан в беседе с газетой Daily Mail предположил, что ВСУ могут пойти на риск широкого наступления, бросив на это всё, что у них есть на сегодня из вооружения и боеприпасов. Второй вариант: разделить свои военные мощности на южное и северное направления. Третий вариант, возможно, будет предусматривать проведение менее масштабных, но не скоординированных атак на юге и востоке.

Американский отставной генерал Стивен Твитти считает, что ВСУ лучше всего поднаторели за прошедший год на атаках небольших участков с использованием пехоты, бронетехники и артиллерии. Такая манера ведения наступления соответствует третьему варианту Мика Райна.

Кто выиграет от обещанного контрнаступления?

Если о сроках начала масштабных действий ВСУ западные эксперты предпочитают говорить в общем, то о направлениях возможных ударов многие рассуждают более детально. Недостатков в прогнозах на этот счёт в западных СМИ и соцсетях нет. К примеру, бывший советский разведчик, а ныне проживающий в США проукраинский блогер Юрий Швец проанализировал в своём YouTube-канале «множество источников в США и Европе». Он пришёл к выводу, что существует четыре основных варианта наступления ВСУ.

«Самым лучшим вариантом для России» аналитик назвал атаку ВСУ на южном направлении, а также севернее Луганска, их ВС РФ могут успешно отбить и, более того, перейти к контратаке, расширив свои новые территории. Не менее благоприятным для Москвы может стать и второй вариант: наступление ВСУ будет отбито, стороны перейдут в позиционное противостояние, вооружённые действия затянутся на долгое время.

Третий вариант, который выделил Швец, предусматривает не столь мощный удар ВСУ в направлении Азовского моря, когда украинским удастся пробить неглубокий клин в российской обороне, после чего военные действия вновь потеряют динамику. И этот вариант, по мнению Швеца, всё равно устроит сторонников Киева на Западе, поскольку они получат весомый аргумент в пользу дальнейшего оказания военной помощи Украине.

«Самым удачным для Украины вариантом может стать четвертый, — заявил Швец. — Клин достигает побережья Азовского моря, потом плацдарм расширяется в обе стороны. Перешеек в Крым ликвидируется».

Фото: Министерство обороны Украины

Может ли масштабная операция ВСУ оказаться успешной?

Западные политики, как утверждает телеканал Euronews, очень осторожны в своих оценках по поводу ожидаемого контрнаступления. По мнению Роберта Каллума, в случае успеха ВСУ стороны сядут за стол переговоров, во время которых Киев сможет добиться некоторых уступок. Они станут ещё более реальными, «если Крым окажется под угрозой».

«Если украинцы не добьются больших успехов, они столкнутся с возросшим давлением со стороны своих союзников, которые почти исчерпали возможности предоставлять помощь и снаряжение. И поэтому на Украину, вероятно, будет оказано давление, чтобы тем или иным образом достичь прекращения огня на условиях статус-кво», — заключает сотрудник Королевского колледжа Лондона.

Какие действия предпринимает Россия?

Западная разведка, как утверждают СМИ, фиксирует активные приготовления российских подразделений к наступательным действиям ВСУ по всей линии соприкосновения. На протяжении почти 800 километров создаются оборонительные сооружения: несколько линий противотанковых рвов, траншей, колючей проволоки, укреплённых огневых точек. Если у ВСУ не окажется достаточной артиллерийской и инженерной поддержки, то эти укрепления станут серьёзным препятствием. Кроме того, для прорыва такой линии обороны потребуется задействовать множество украинских подразделений, а это означает ослабление других направлений. Российская разведка в состоянии определить эти тонкие места, после чего ВС РФ могут нанести по ним контрудары.

Фото: Министерство обороны РФ

На Украине считают, что предстоящее контрнаступление станет событием, определяющим весь остальной ход вооружённого противостояния. Ставки очень высоки, поэтому стороны прибегают не только к военным действиям. Многочисленными сообщениями о времени и месте начала масштабной операции, «утечками документов» украинцы и их союзники пытаются лишь запутать российскую сторону, планируя сыграть на внезапности, заключают эксперты.