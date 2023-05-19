Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украинский «5 канал» сообщил о взрывах в Никополе

Фото: Социальные сети

В городе Никополе Днепропетровской области раздались взрывы, сообщил украинский «5 канал». СМИ не привело других подробностей. Ночью в регионе также были взрывы, после чего Минэнерго Украины сообщало об отключениях электричества.

Глава Никополя Александр Саюк призвал жителей города не игнорировать сигналы тревоги. Саюк написал в своем Telegram-канале, что угроза обстрелов сохраняется. По его словам, вся городская инфраструктура и коммунальные предприятия выполняют свои функции.

Никополь расположен на берегах Каховского водохранилища. Город находится примерно в 60 километрах к юго-востоку от Кривого Рога и в 50 километрах к юго-западу от Запорожья.

В ночь на 19 мая украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Львовской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге также были взрывы, сообщал глава города Александр Вилкул.

Предыдущей ночью, 18 мая, украинские СМИ писали о взрывах в Хмельницком, а также в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях. Воздушная тревога действовала по всей стране. Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Дарницком и Днепровском районах города.