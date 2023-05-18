СМИ сообщили о взрывах в центральных регионах Украины «Зеркало недели»: звуки взрывов слышны в Хмельницком и Житомирской области Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 18 мая взрывы прозвучали в городе Хмельницком и в Житомирской области в центре Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

При этом подробности инцидентов не приводятся.

Также стало известно о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Винницкой области страны.

В настоящее время по всей Украине действует воздушная тревога.

Вечером 17 мая сообщалось о по меньше мере пяти сильных взрывах, которые прогремели в Одессе. Там была объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, в результате ударов были поражены склады с оружием.

Также уточнялось, что прилеты пришлись по целям в Затоке, Котовском и Красноселках, где располагаются склады с боеприпасами и базировался центр подготовки иностранных наемников.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.