В ночь на 18 мая взрывы прозвучали в городе Хмельницком и в Житомирской области в центре Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
При этом подробности инцидентов не приводятся.
Также стало известно о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Винницкой области страны.
В настоящее время по всей Украине действует воздушная тревога.
Вечером 17 мая сообщалось о по меньше мере пяти сильных взрывах, которые прогремели в Одессе. Там была объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, в результате ударов были поражены склады с оружием.
Также уточнялось, что прилеты пришлись по целям в Затоке, Котовском и Красноселках, где располагаются склады с боеприпасами и базировался центр подготовки иностранных наемников.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.