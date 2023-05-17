В Одессе прозвучали мощные взрывы «Страна.ua»: в Одессе прозвучало не менее пяти мощных взрывов

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее пяти сильных взрывов прогремели в Одессе вечером 17 мая, сообщает издание «Страна.ua». При этом местные власти ситуацию пока не комментировали.

В 21:51 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщил, что, предположительно, в результате ударов были поражены склады с оружием.

По информации Telegram-канала Readovka, прилеты в Одессе пришлись по целям в Затоке, Котовском и Красноселках. В Затоке и Котовском располагаются склады с боеприпасами, а в Красноселках ранее базировался центр подготовки иностранных наемников, отмечает канал.

Readovka также сообщает, что удары наносились по Суворовскому району и расположенной рядом с ним территории завода «Центролит», где может быть укрыта поставленная Западом военная техника. В Минобороны РФ эти сведения пока не комментировали.

В военном ведомстве ранее заявили, что Вооруженные силы России 16 мая поразили ракетами «Кинжал» в Киеве пять американских пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию.