Взрывы прозвучали в семи областях Украины «Обозреватель»: в Волынской и Львовской областях на западе Украины прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несколько взрывов прозвучали в Волынской и Львовской областях на западе Украины. Это произошло в ночь на пятницу, 19 мая. О происшествии сообщает украинское издание «Обозреватель».

Подробности инцидента не приводятся.

Также СМИ сообщили о взрывах в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях страны.

О взрывах в городе Кривой Рог проинформировал его мэр Александр Вилкул.

В регионах объявлена воздушная тревога.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что несколько взрывов прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы. По словам градоначальника, в Дарницком районе упали обломки ракеты, что привело к пожару в гаражном кооперативе. Также обломки ракет упали в ряде других мест района и в Деснянском районе столицы, Кличко попросил горожан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Вечером 17 мая сообщалось о по меньше мере пяти сильных взрывах, которые прогремели в Одессе. По данным СМИ, в результате ударов были поражены склады с оружием.