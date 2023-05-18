На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области ТСН: в Киеве и области прозвучали взрывы

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на четверг, 18 мая, в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Об этом сообщает украинское агентство ТСН. Там также отметили, что в Хмельницкой области взрывы прозвучали второй раз за ночь.

В свою очередь в Киевской военной администрации отметили, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале о том, что несколько взрывов прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы. На место происшествия направлены экстренные службы.

По словам градоначальника, в Дарницком районе упали обломки ракеты, что привело к пожару в гаражном кооперативе. Также обломки ракет упали в ряде других мест района и в Деснянском районе столицы, Кличко попросил горожан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 18 мая взрывы прозвучали в городе Хмельницком и в Житомирской области в центре Украины. Также известно о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Винницкой области страны. Подробности происшествий не приводятся.

Вечером 17 мая сообщалось о по меньше мере пяти сильных взрывах, которые прогремели в Одессе. По данным СМИ, в результате ударов были поражены склады с оружием.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.