В Киеве произошло несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко. В городе объявлена воздушная тревога.
Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах. Все службы направляются на места, — сообщил Кличко.
Он добавил, что вследствие взрыва начался пожар в гаражном кооперативе. По предварительной информации, взрыв также прозвучал в Деснянском районе.
Киевская администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны. Пострадавших в Дарницком и Днепровском районах нет, уточнил Кличко. По его словам, к медикам пока никто не обращался.
Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 18 мая взрывы прозвучали в городе Хмельницком и в Житомирской области в центре Украины. Также известно о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Винницкой области страны.
Вечером 17 мая сообщалось о по меньше мере пяти сильных взрывах, которые прогремели в Одессе. По данным СМИ, в результате ударов были поражены склады с оружием.