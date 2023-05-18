Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве произошло несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко. В городе объявлена воздушная тревога.

Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах. Все службы направляются на места, — сообщил Кличко.

Он добавил, что вследствие взрыва начался пожар в гаражном кооперативе. По предварительной информации, взрыв также прозвучал в Деснянском районе.

Киевская администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны. Пострадавших в Дарницком и Днепровском районах нет, уточнил Кличко. По его словам, к медикам пока никто не обращался.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 18 мая взрывы прозвучали в городе Хмельницком и в Житомирской области в центре Украины. Также известно о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Винницкой области страны.

Вечером 17 мая сообщалось о по меньше мере пяти сильных взрывах, которые прогремели в Одессе. По данным СМИ, в результате ударов были поражены склады с оружием.