В Киеве раздался взрыв, объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает агентство Укринформ. По имеющимся данным, они слышны в Соломенском районе украинской столицы.

В свою очередь Киевская областная администрация в своем Telegram-канале сообщила о работе ПВО.

Также, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве в 00:41 мск была объявлена воздушная тревога. Аналогичные сигналы звучат в Киевской области.

Чуть ранее издание «Страна» сообщило о взрывах в Житомирской и Черниговской областях Украины.

В ночь на 19 мая украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Львовской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге также были взрывы, сообщал глава города Александр Вилкул.