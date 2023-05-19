G7 клеймили Россию, пока ВСУ били по Белгороду: новости СВО на вечер 19 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Минобороны РФ 19 мая опубликовало свежую сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ликвидированы около 500 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании, две боевые машины пехоты, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, три гаубицы Д-30, один бронетранспортер, три боевые бронированные машины.

Средствами противовоздушной обороны были перехвачены семь снарядов HIMARS. За сутки были сбиты 10 украинских БПЛА. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, также в районе Константиновки в ДНР ударили по складу боеприпасов 72-й мехбригады. В районе населенного пункта Боковое в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Фото: Министерство обороны РФ

Ночью российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ. Также были поражены склады боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута, все объекты поражены, заявили в Минобороны РФ. В результате ударов были нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий, добавили в ведомстве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в зону СВО, где проинспектировал один из передовых пунктов управления на Запорожском направлении. Глава оборонного ведомства заслушал доклады командующего объединенной группировкой войск «Восток» и офицеров штаба, а также наградил военнослужащих орденами, медалями и знаками отличия.

В Белгороде во дворе многоэтажки упал беспилотник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что БПЛА, по предварительным данным, врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

Губернатор Белгородской области также сообщал об уничтожении украинского беспилотника, который российские пограничники сбили в районе города Шебекино. По предварительным данным, никто не пострадал, последствия на земле уточняются, заявил Гладков.

Кроме того, под обстрел ВСУ попало белгородское село Старый Хутор Валуйского округа. Гладков сообщил, что один из снарядов прилетел во двор частного дома, в результате один человек пострадал. Мужчина получил травмы руки и ноги, пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Утром ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт. По его словам, всего насчитали восемь прилетов, были повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции, в результате села Троицкое, Гордеевка и Внезапное остались без света.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что на него пытались совершить покушение. По словам чиновника, ВСУ получили данные о его местонахождении и нанесли по этому месту два ракетных удара. Леонтьев отметил, что не пострадал, поскольку Киев получил неверную информацию о месте его пребывания.

Лидеры стран G7 заявили, что достичь справедливого мира на Украине невозможно без полного вывода российских войск. Главы государств «семерки» также обвинили Россию в «безответственной ядерной риторике», назвав размещение ядерного оружия в Белоруссии неприемлемым.

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