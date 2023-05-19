ВСУ обстреляли граничащий с Украиной регион Старовойт: в Кореневском районе зафиксировали восемь прилетов с украинской стороны

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Вооруженные силы Украины обстреляли Кореневский район Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Всего было зафиксировано восемь прилетов, в результате которых оказались повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции.

Сегодня со стороны ВСУ обстрелян Кореневский район. Всего насчитали восемь прилетов. Повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции, — сообщил Старовойт.

Сейчас без света остались села Троицкое, Гордеевка и Внезапное. По словам Старовойта, аварийные бригады выедут на место случившегося для устранения последствий, как только будет возможность.

Губернатор отметил, что российские военные наносят ответные удары по огневым точкам противника.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в селе Внезапном Кореневского района Курской области. По информации канала, беспилотник посадили пограничные службы, благодаря чему операция противника была провалена. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.