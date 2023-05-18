Украинский дрон попытался атаковать вышку сотовой связи в российском селе SHOT: украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в селе Внезапном Курской области

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Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в селе Внезапном Кореневского района Курской области. По информации канала, беспилотник посадили пограничные службы. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

SHOT сообщает, что атака дрона провалилась.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотник сбросил снаряд на автомобильный КПП «Сунджа» в Курской области в 200 метрах от госграницы России, пограничников задело осколками, их госпитализировали с незначительными травмами. По данным канала, коптер был запущен со стороны Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

18 мая Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение беспилотников. Речь идет о воздушных, наземных и водных аппаратах. Законопроект позволяет уничтожать беспилотники, а также подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления.