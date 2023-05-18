В России силовикам могут дать право сбивать любые беспилотники Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий полицейских правом сбивать любые беспилотники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение беспилотников. Речь идет о воздушных, наземных и водных аппаратах. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУ СП при президенте Российской Федерации по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов (наземных, подземных, водных), — сказано в пояснительной записке.

Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Законопроект позволяет уничтожать беспилотники, а также подавлять или преобразовать сигналы дистанционного управления.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал NEWS.ru, что в России есть средства, в том числе созданные отечественными частными компаниями, способные полностью исключить вражеские дроны из рабочего процесса, но их нужно выпускать в промышленных масштабах.