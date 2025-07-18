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18 июля 2025 в 12:23

Госдума разрешает части мигрантов не сдавать экзамен по русскому языку

ГД одобрила проект об освобождении ряда иностранцев от экзамена по русскому

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, по которому ряд мигрантов освобождается от обязательной сдачи экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении на работу. Инициатива касается только тех иностранцев, что работают по квоте правительства, передает ТАСС.

По мнению авторов законопроекта, это позволит более эффективно решать стоящие перед российской экономикой задачи. Инициатива также даст возможность быстрее привлекать необходимые иностранные кадры.

Кроме того, законопроект увеличивает срок действия документов, подтверждающих владение русским языком, для специалистов из утвержденного Минтрудом России перечня профессий. Авторы инициативы полагают, что это обеспечит поэтапное и плавное вовлечение мигрантов в российскую языковую среду.

Ранее в Главном управлении по вопросам миграции МВД сообщили, что в России введут ID-карты для мигрантов на базе информационной платформы «Цифровой профиль иностранного гражданина». Представители ведомства пояснили, что она станет единым документом, подтверждающим личность приезжих в стране.

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