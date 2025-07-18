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18 июля 2025 в 17:55

В Госдуме усомнились в существовании одесского подполья

Депутат Вассерман заявил, что одесское подполье может быть ложным

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Возможно, одесского подполья не существует, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, создание таких ложных формирований — это довольно старый трюк.

Я не уверен в существовании одесского подполья. Есть очень старый, постоянно практикуемый трюк: создание ложного подполья, чтобы на него выманить тех, кто стремится создать подполье настоящее. Насколько я могу судить, в Одессе это применили еще в 2014 году, сразу после теракта в Доме профсоюзов 2 мая. Конечно, я в этом не уверен, но я просто знаю, что такие вещи обычно практикуются, — заявил Вассерман.

Депутат также обратил внимание на поставку вооружений Украине через порты Одессы. По его словам, корабли с военными грузами регулярно прибывают в город.

Часть из них нам удается уничтожать, но, увы, далеко не все — и в этом проблема. Поставки периодически то увеличиваются, то идут на спад. Главное, одесский порт продолжает функционировать и принимать боевые корабли, — указал Вассерман.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей одесского подполья сообщили, что в порт Одессы участились заходы подозрительных иностранных судов с грузами, напоминающими военную помощь. Суда имеют непрозрачную историю, и существует вероятность наличия на них вооружений, поставляемых союзниками Киева.

Анатолий Вассерман
Госдума
Одесса
порт
подполье
Михаил Розен
М. Розен
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