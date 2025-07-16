Раскрыто, сколько дронов ВСУ сбито над Россией за ночь Минобороны: российская ПВО сбила восемь дронов ВСУ за минувшую ночь

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России в ночь на 16 июля, сообщает пресс-служба Минобороны. ВСУ пытались атаковать сразу три региона.

Так, три дрона были сбиты над Крымом, и столько же — над Азовским морем. Еще по одному БПЛА было нейтрализовано над Белгородской и Курской областями.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что восемь дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над Бердянском в Запорожской области. Он также отметил, что часть БПЛА летела курсом на юг и юго-восток — в сторону Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым.

До этого в Воронежской области число пострадавших после атаки беспилотников выросло до 27 человек. Губернатор региона Александр Гусев добавил, что в больницы госпитализированы 14 человек, остальным потерпевшим оказана амбулаторная помощь. Тем временем на территории Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий падения обломков беспилотников.