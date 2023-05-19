Шойгу приехал в зону СВО Шойгу проинспектировал один из передовых пунктов управления на Запорожском направлении

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении, сообщает Минобороны в Telegram. Глава оборонного ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба, а также вручил военнослужащим ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении, — говорится в сообщении.

Министр обороны провел совещание с командующим группировкой и поставил задачу продолжать активное ведение комплексной разведки. Он также обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск.

В итоге Шойгу поблагодарил военнослужащих за проявленные самоотверженность и героизм.

Ранее министр обороны проверил организацию подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа. Офицеры доложили министру о ходе проводимых учений, а также рассказали об их особенностях в условиях применения противоборствующей стороной боевой западной техники и другого вооружения.