Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЗВО

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, говорится в сообщении ведомства в Telegram. Офицеры доложили министру о ходе проводимых учений, а также рассказали об их особенностях в условиях применения противоборствующей стороной боевой западной техники и другого вооружения.

Командующий одним из подразделений доложил Шойгу, что с военнослужащими проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также подготовке по связи.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил Шойгу, что все учения на полигонах проводятся под руководством офицеров с реальным боевым опытом, полученным в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что тренировки организованы с учетом особенностей использования противником западного оружия.

После прохождения полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей.

Ранее Шойгу заявил о том, что сообщения Киева о сбитых системой ПВО шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. Министр отметил, что заявлений о перехватах поступает больше, «чем мы пускаем».