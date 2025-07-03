Школьницу из Рязани госпитализировали после отравления и падения

В Рязани несовершеннолетнюю девочку госпитализировали после падения с высоты в одной из городских пятиэтажек, пишет «МК в Рязани». Прибывшие медики зафиксировали у девочки травму головы и признаки отравления неизвестным веществом.

Девочку доставили в Рязанскую областную клиническую больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Саратовской области от отравления ягодами погибли два ребенка. Их отец допустил, что к смерти детей мог быть причастен некий вертолет. Мужчина предположил, что ягоды шелковицы, которыми могли отравиться его дети, «опылили» с воздуха.

До этого в Калачинске Омской области 13-летний мальчик и его младший брат отравились в гостях у бабушки. Дети сначала почувствовали недомогание, после чего старший ребенок скончался. Его брат госпитализирован и находится в реанимации. В СК отметили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.