«Силенок будет поменьше»: раскрыта судьба НАТО после вывода войск США Политолог Перенджиев: НАТО без американских войск хватит сил только на оборону

Если США выведут войска из стран НАТО, то им хватит сил только на оборону, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По словам политолога, государства, входящие в Альянс, лишатся части мощи, поэтому не смогут вести агрессивную военную деятельность.

Если исходить из того, что НАТО — оборонительный альянс, то количества войск всех стран, входящих в НАТО, достаточно для того, чтобы защищаться. Для осуществления агрессивной деятельности войск будет недостаточно. Силенок будет поменьше, и прятаться за самого сильного игрока в лице США им уже не придется. Они будут больше смотреть на оборону, чем планировать на кого-то напасть, — сказал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что европейские страны — участницы НАТО начали готовиться к возможному сокращению военного контингента США. В европейских кругах Альянса убеждены, что Трамп уменьшит численность войск в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек.