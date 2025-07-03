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03 июля 2025 в 13:19

В РКН раскрыли, сколько данных о россиянах утекло в Сеть с начала года

РКН: с начала года в Сеть попало более 39 млн записей о россиянах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2025 года в Сеть попало более 39 млн записей о россиянах, сообщила ТАСС пресс-служба Роскомнадзора. При этом было зафиксировано 35 фактов утечек. В ведомстве добавили, что за последние два месяца пять операторов проинформировали о проблемах с персональной информацией интернет-пользователей.

За первые шесть месяцев 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 35 фактов утечек персональных данных, в результате которых оказались скомпрометированы более 39 млн записей, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что использование бесплатных VPN-сервисов чревато утечкой личных данных. Он отметил, что сегодня люди все чаще прибегают к подобным инструментам. Депутат не исключил, что украденные личные данные могут впоследствии слить в Сеть.

До этого Роскомнадзор рекомендовал владельцам VPN отказаться от использования иностранных протоколов шифрования при передаче данных. Ведомство подчеркнуло, что такие протоколы могут задействовать в приложениях, предоставляющих доступ к запрещенной информации.

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