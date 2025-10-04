Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 04:29

Кадыров объявил о перебросе более 64 тыс. бойцов в зону СВО

Кадыров: Чечня направила на СВО более 64 тыс. бойцов, включая добровольцев

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В ходе расширенного рабочего совещания с руководителями силовых структур и правоохранительных органов Чеченской республики было объявлено, что общее число отправленных в зону СВО военнослужащих достигло 64 137 человек, из которых 22 986 составили добровольцы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он подчеркнул, что свыше 10 тыс. уроженцев Чечни получили государственные награды.

По первой повестке выступил дорогой БРАТ, руководитель Регионального штаба СВО, Председатель Правительства ЧР Магомед Даудов. Он отметил, что из Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 64 137 бойцов, в том числе 22 986 добровольцев, — сказано в публикации.

Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова осуществляет комплексную поддержку участникам СВО и населению освобожденных территорий, а объем финансирования мероприятий в рамках спецоперации превысил 42 млрд рублей. Кадыров отметил, что вклад в приближение победы России — священный долг для Чечни.

Ранее правительство ЯНАО решило сократить выплаты для добровольцев, отправляющихся в зону СВО, с 3,1 млн рублей до 1,9 млн рублей. Соответствующие изменения вступили в силу с 15 апреля.

Рамзан Кадыров
СВО
добровольцы
Чечня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист рассказал, почему банки массово обнулили лимиты кредиток
Стало известно, какой ценой ВСУ пытаются вывести спецназ из Купянска
Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды
Гутерриш приветствовал готовность ХАМАС освободить заложников
Минэнерго США объявило о нехватке средств на контроль за ядерным арсеналом
В ЕК не ответили, почему не отслеживали речь Путина на «Валдае»
Кадыров объявил о перебросе более 64 тыс. бойцов в зону СВО
На промзоне в Ленобласти вспыхнул пожар после атаки дронов
Белый дом отреагировал на якобы появление кораблей РФ у стран НАТО
Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone
В российском регионе объявили воздушную тревогу из-за незваных БПЛА
Навроцкий распоряжением направил войска на границы с ФРГ и Литвой
В США рассказали об агрессивной кампании по присвоению Трампу «нобелевки»
Российский боец узнал цену ошибки на турнире в Дубае
В США захотели выпустить монеты номиналом $1 с изображением Трампа
Опасный сироп убил двоих детей и отравил врача
В Конгрессе США признали, что Трамп потерял над собой контроль
Глава Ford объяснил, зачем отправил сына работать сварщиком
Приметы 4 октября: избегаем ссор в день Кондрата да Игната
Украинский дрон атаковал работающий в поле российский трактор
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.