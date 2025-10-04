Кадыров объявил о перебросе более 64 тыс. бойцов в зону СВО

В ходе расширенного рабочего совещания с руководителями силовых структур и правоохранительных органов Чеченской республики было объявлено, что общее число отправленных в зону СВО военнослужащих достигло 64 137 человек, из которых 22 986 составили добровольцы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он подчеркнул, что свыше 10 тыс. уроженцев Чечни получили государственные награды.

По первой повестке выступил дорогой БРАТ, руководитель Регионального штаба СВО, Председатель Правительства ЧР Магомед Даудов. Он отметил, что из Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 64 137 бойцов, в том числе 22 986 добровольцев, — сказано в публикации.

Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова осуществляет комплексную поддержку участникам СВО и населению освобожденных территорий, а объем финансирования мероприятий в рамках спецоперации превысил 42 млрд рублей. Кадыров отметил, что вклад в приближение победы России — священный долг для Чечни.

Ранее правительство ЯНАО решило сократить выплаты для добровольцев, отправляющихся в зону СВО, с 3,1 млн рублей до 1,9 млн рублей. Соответствующие изменения вступили в силу с 15 апреля.