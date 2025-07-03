Умерла украинская звезда сериала «Коли ми вдома»

Скончалась советская и украинская актриса Татьяна Шелига, сообщила ее дочь Анастасия в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Артистка известна по сериалу «Коли ми вдома» («Когда мы дома»).

Девушка не уточнила, от чего умерла ее мать. Дочь Шелиги также заявила, что позже сообщит о дате и месте прощания. Отмечается, что фильмография актрисы насчитывает более 50 работ. Артистка принимала участие и в российских проектах. Среди них — «Чужие дети» и «Поворот наоборот».

Ранее сообщалось о смерти актера театра и кино Сергея Букреева. Он запомнился зрителям по ролям в сериалах «След», «Пятницкий», «Слепая» и фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». У артиста случился сердечный приступ в ходе выступления. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти Букреева им не удалось. В числе постановок, в которых принимал участие артист, — «Кастинг», «Новая Антигона», «Кто любит Панкратова?», «Хлам», «Юбилей отца» и другие.

Также стало известно о кончине российского деятеля культуры и искусства актера и телеведущего Владимира Доронина. Ему было 69 лет.