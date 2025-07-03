Пара оказалась в ловушке на острове после поломки гидроцикла

В Новосибирске спасатели эвакуировали мужчину и женщину, застрявших на острове из-за поломки гидроцикла, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на МКУ «Служба АСР и ГЗ». Инцидент произошел во время сплава по реке Оби. Оказавшись в ловушке, пара вызвала специалистов.
Спасатели оперативно эвакуировали людей и их имущество на берег, а также провели профилактическую беседу о безопасности на воде, — рассказали в службе.
Специалисты призвали перед выходом на воду внимательно проверить исправность плавательного средства. Крайне важно также убедиться, хватит ли топлива для всего запланированного маршрута.
Ранее в Крыму на краю скалы застряла семья из Мурманска — мать с тремя детьми. Спасатели обнаружили туристов выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне.