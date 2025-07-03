Появились кадры поражения «Геранями» склада с боеприпасами ВСУ Минобороны показало кадры атаки дронами «Герань-2» на склад с боеприпасами ВСУ

Военнослужащие РФ с помощью беспилотников «Герань-2» ударили по складу с боеприпасами ВСУ в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском Министерстве обороны. Также ведомство опубликовало соответствующие кадры.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» поразили склад с боеприпасами 56 ОМПБр ВСУ в районе населенного пункта Краматорск, — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Нанесены успешные удары по цеху сборки и складу хранения ударных беспилотников. Кроме того, поражено место стоянки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили место хранения беспилотников и пункт временной дислокации армии Украины в районе Конотопа Сумской области. Удар нанесен беспилотниками «Герань-2».

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские военные применили боевые дроны «Герань-2» для поражения стратегических целей в зоне военной операции.