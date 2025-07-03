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03 июля 2025 в 13:23

Дело пропавшего тюменского пенсионера приобрело печальный поворот

Пропавший в Тюменской области пенсионер оказался мертвым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Розыск пропавшего пенсионера в Тюменской области завершился сообщением о его смерти, передает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области. Мужчина исчез 28 июня, ему был 71 год.

По сообщениям волонтеров, перед пропажей мужчина сел за руль серебристого Mitsubishi L200 и уехал в неизвестном направлении. После этого пенсионер перестал выходить на связь с родственниками.

Ранее в Бурятии бывший муж убил волонтера «ЛизаАлерт» Марию Лубсанову. 5 июня мужчина вывез Марию в лес, недалеко от поселка Ключи. Он расправился с экс-супругой при помощи ножа. После этого покончил с собой. Отмечается, что бывшие супруги стали ссориться еще в центре поселка. Тогда женщина попросила о помощи, но никто не откликнулся на ее призыв.

О Марии известно, что она была активным волонтером СВО, за что получила медаль. Она привезла в Мариуполь амуницию, а затем осталась и занималась готовкой. Помимо волонтерской деятельности, Мария работала корреспондентом районной газеты «Жизнь Иволги». Когда в Мариуполе решили строить субурган, Мария не осталась в стороне и работала на объекте волонтером. За это ей вручили медаль «За заслуги. 36-я армия ВВО».

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