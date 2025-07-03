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03 июля 2025 в 12:55

Неизвестные расстреляли посетителей ночного клуба из автомобиля

CBS: стрельба у ночного клуба в Чикаго привела к смерти четырех человек

Фото: Kyle Mazza/Global Look Press

Стрельба возле ночного клуба в Чикаго привела к смерти четырех человек, еще 14 пострадали, передает CBS. По данным издания, неизвестные открыли огонь по посетителям заведения из проезжающего автомобиля. Инцидент произошел вечером в среду, 2 июля, после вечеринки в честь выхода альбома рэпера Mello Buckzz.

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 14 получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля возле ночного клуба в центре Чикаго поздно вечером в среду, сообщила полиция. Автомобиль скрылся, и полиция разыскивает находившихся в нем людей, — сказано в материале.

До этого танцовщица одного из ночных клубов Москвы обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, совершенном охранником заведения. Инцидент, по ее словам, произошел в ночь на 22 июня в туалетной комнате клуба.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ангарске Иркутской области у одного из ночных клубов произошла драка со стрельбой. Пять человек получили ранения. На кадрах видно, как мужчина целится прямо в людей — некоторые падают на землю после нескольких выстрелов подряд.

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