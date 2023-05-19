ВСУ обстреляли приграничное российское село Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ села Старый Хутор

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа, в результате чего пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор рассказал, что мужчина получил травмы руки и ноги.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги, — написал Гладков.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Гладков уточнил, что специалисты провели подворовый обход, в ходе которого обнаружили разрушения одного из частных домовладений. По словам главы региона, в доме выбиты окна, посечены фасад и забор. Кроме того, осколки снаряда задели автомобиль и линию электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте случившегося.

Ранее Гладков сообщил об уничтожении российскими пограничниками украинского БПЛА в районе Шебекино. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняли оперативные службы.