В российском регионе уничтожен БПЛА Гладков заявил, что в Белгородской области сбит БПЛА

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Об уничтожении российскими пограничниками украинского БПЛА в районе Шебекино Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

13 мая Telegram-канал SHOT сообщил об уничтожении российскими пограничниками украинского БПЛА в районе Шебекино Белгородской области. Канал отмечает, что сотрудники погранслужб взорвали дрон, при взрыве никто не пострадал. Источник предполагает, что беспилотник мог проникнуть на территорию России после того, как пересек границу со стороны села Плетеневка Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

14 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб. Отмечается, что никто не пострадал. Также отмечается, что крыша здания была повреждена в результате сброса боеприпаса.