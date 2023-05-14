Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, пострадавших нет

Фото: Cfoto/Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб. Отмечается, что никто не пострадал.

Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет, - написал он.

Также отмечается, что крыша здания была повреждена в результате сброса боеприпаса. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Согласно информации на веб-сайте предприятия, ОАО «Консервсушпрод» специализируется на производстве консервов, молочной продукции, индивидуальных рационов питания, а также готовых первых и вторых блюд.

Прошлой ночью под артиллерийский обстрел ВСУ под Белгородом попало село Муром Шебекинского округа, о чем наутро сообщил губернатор. Гладков отмечал, что и в этот раз обошлось без пострадавших, но при этом во двор одного из частных домов прилетел снаряд, в жилище выбило окна, а хозпостройка была полностью разрушена.

10 мая Гладков сам чуть не попал под обстрел при выезде из Шебекино, когда по приграничному городу начали бить ВСУ. В результате атаки один местный житель получил осколочное ранение в живот, его госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом в СМИ писали, что раненый мужчина скончался еще по пути в больницу.