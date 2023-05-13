SHOT: пограничники уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал SHOT сообщил об уничтожении российскими пограничниками украинского БПЛА в районе Шебекино Белгородской области. Канал отмечает, что сотрудники погранслужб взорвали дрон, при взрыве никто не пострадал.

По данным канала, 13 мая между девятью и десятью часами утра украинский беспилотник появился в районе автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Российские пограничники обнаружили летающий объект, посадили его, после чего взорвали, указывает SHOT.

Источник предполагает, что беспилотник мог проникнуть на территорию России после того, как пересек границу со стороны села Плетеневка Харьковской области.

Прошлой ночью под артиллерийский обстрел ВСУ под Белгородом попало село Муром Шебекинского округа, о чем наутро сообщил губернатор. Гладков отмечал, что и в этот обошлось без пострадавших, но при этом во двор одного из частных домов прилетел снаряд, в жилище выбило окна, а хозпостройка была полностью разрушена.

10 мая Гладков сам чуть не попал под обстрел при выезде из Шебекино, когда по приграничному городу начали бить ВСУ. В результате атаки один местный житель получил осколочное ранение в живот, его госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом в СМИ писали, что раненый мужчина скончался еще по пути в больницу.