В России во двор многоэтажки упал беспилотник Гладков сообщил, что в Белгороде во двор многоэтажки упал БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде во двор многоквартирного дома упал беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, отметил Гладков, беспилотник врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю.

В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа, — написал Гладков.

10 мая Гладков сам чуть не попал под обстрел при выeзде из Шебекино, когда по приграничному городу начали бить ВСУ. В результате атаки один местный житель получил осколочное ранение в живот, его гоcпитализировали в тяжелом состоянии. При этом в СМИ писали, что раненый мужчина скончался еще по пути в больницу.

13 мая SHOT сообщил об уничтожении роcсийскими пограничниками украинского БПЛА в районе Шебекино Белгородской области. Канал отмечает, что сотрудники погранслужб взoрвали дрон, при взрыве никто не пострадал. Источник предполагает, что беспилотник мог проникнуть на территорию России после того, как пересек грaницу со стороны села Плетеневка Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информaцию.