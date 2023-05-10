Белгородский глава едва не попал под обстрел ВСУ при выезде из Шебекино Гладков сообщил, что чуть не попал под обстрел ВСУ при выезде из Шебекино

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Последствия обстрела города Шебекино, Белгородская область

Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в это время как раз выезжал из города. В пресс-службе белгородского губернатора рассказали NEWS.ru, что он не пострадал. По словам самого Гладкова, в результате атаки житель Шебекино получил осколочное ранение в голову.

Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории, — написал Гладков.

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, получивший осколочное ранение местный житель скончался по пути в больницу. По информации канала, его убило флешеттой — поражающим элементом в виде дротика. Местные власти эту информацию пока не подтверждали.

Ранее утром Telegram-канал SHOT сообщал, что в ночь на 10 мая два украинских беспилотника пытались атаковать приграничные населенные пункты в Белгородской области. По данным канала, дрон самолетного типа врезался в линию электропередачи в селе Ольховатовка. Эту информацию также подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате нападения несколько зданий, включая жилые дома, получили повреждения. Пострадавших нет.

По данным SHOT, еще один дрон-камикадзе был замечен недалеко от села Сподарюшино Белгородской области. В публикации говорится, что пограничники подавили его атаку при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Минобороны России эту информацию не комментировало.