Два украинских беспилотника атаковали Белгородскую область Губернатор Гладков: беспилотник взорвался в селе Ольховатовка Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал SHOT сообщает, что в ночь на 10 мая два украинских беспилотника попытались атаковать приграничные населенные пункты в Белгородской области. По данным канала, дрон самолетного типа врезался в линию электропередачи в селе Ольховатовка. Эту информацию также подтвердил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате нападения несколько зданий, включая жилые дома, получили повреждения. Пострадавших нет.

Ночью произошел взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа. Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт, один автомобиль. Продолжим утренний обход. И с сегодняшнего дня начнем восстановление, — сказал Гладков.

По данным SHOT, еще один дрон-камикадзе был замечен недалеко от села Сподарюшино Белгородской области. В публикации говорится, что пограничники подавили его атаку при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Накануне Гладков сообщал, что восемь частных жилых домов были повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ в городе Шебекино Белгородской области. Жертв среди жителей нет, повреждены фасады и окна домов, а также осколками задеты два автомобиля.