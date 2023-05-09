Город в Белгородской области попал под обстрел ВСУ В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Восемь частных жилых домов повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. Жертв среди жителей нет, повреждены фасады и окна домов, а также осколками задеты два автомобиля.

Часть снарядов ствольной артиллерии легла рядом с 8 частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна, также выбиты окна в хозпостройке. Помимо этого есть повреждения в 2 автомобилях. Часть снарядов легла в лесополосе, — написал Гладков.

На место обстрела прибыл глава округа Владимир Жданов. Также на территории работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в ночь на 9 мая в Шебекино снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами, в результате чего фасады и балконы зданий были повреждены. Также ущерб был нанесен шести автомобилям, которые стояли рядом.

6 мая Гладков сообщал, что три многоквартирных дома в городе Шебекино попали под обстрел ВСУ. По его словам, пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы. Осколки снаряда повредили окна и балконы домов.