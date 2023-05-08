Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Губернатор Белгородской области: многоэтажные дома в Шебекино попали под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Три многоквартирных дома в городе Шебекино Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы. Осколки снаряда повредили окна и балконы домов.

Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ, — сообщил Гладков.

Позже глава региона добавил, что еще один снаряд разорвался возле двухэтажного дома. Находившийся возле него автомобиль горит. Еще две машины серьезно повреждены.

На место прибыли оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.

В ночь на 7 мая под обстрел попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. В результате атаки никто не пострадал, однако было разрушено одно частное домовладение. В поврежденном доме оказалась разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Кроме того, по словам Гладкова, есть повреждения газопровода и линии электропередачи.