ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Ночью село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако было разрушено одно частное домовладение.

Сегодня ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Самое главное — пострадавших нет, — написал Гладков.

Он добавил, что в поврежденном доме разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Кроме того, по словам Гладкова, есть повреждения газопровода и линии электропередачи.

В настоящее время на месте случившегося находится глава округа Геннадий Бондарев вместе с оперативными и аварийными службами. Группа приступила к ликвидации последствий украинского обстрела.

6 мая Гладков сообщил об обстреле центра города Шебекино. В результате атаки пострадал один мужчина, он был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое. По словам губернатора, было зафиксировано два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильные повреждения получили кровли. Также оказались посечены пять автомобилей.