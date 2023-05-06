Гладков сообщил подробности утреннего обстрела Шебекино Гладков: ВСУ обстреляли самый центр Шебекино из ствольной артиллерии, один мужчина пострадал

Фото: v.shebekino/vk.com

Украинские войска обстреляли самый центр города Шебекино Белгородской области из ствольной артиллерии, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате пострадал один мужчина, он был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Пострадал один человек — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча, он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — сообщил Гладков.

По словам губернатора, есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильные повреждения получили кровли. Также были посечены пять автомобилей. Оперативные службы проводят поквартирный обход территории.

Ранее Гладков сообщал, что во время обстрела жителей города информировали по СМС о необходимости укрыться в безопасном месте. СМИ писали, что при попадании снаряда в крышу школы в Шебекино никто не пострадал, все ученики были переведены на дистанционную форму обучения.

5 мая под обстрел со стороны ВСУ попали населенные пункты Черемошное и Устинка Белгородского района. По словам Гладкова, никто не пострадал, повреждения получили три автомобиля и линия электропередачи.