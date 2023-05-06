Один человек пострадал при обстреле приграничного города в России Гладков сообщил об обстреле города Шебекино Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Город Шебекино в Белгородской области в настоящий момент находится под обстрелом, жителям начали рассылать СМС с просьбой укрыться в безопасном месте, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, предварительно есть информация об одном пострадавшем.

В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший, — написал Гладков.

На месте находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы, добавил губернатор. Всю дополнительную информацию Гладков пообещал сообщить позже.

Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ ударили по школе в Шебекино. По его информации, снаряд прилетел в крышу образовательного учреждения, но никто не пострадал, ученики находятся на дистанте. Согласно данным SHOT, всего в городе было около 11 прилетов, работает сирена тревоги. Обстрел продолжается.

5 мая Гладков сообщал об обстреле сел Черемошное и Устинка Белгородского района со стороны ВСУ. Пострадавших не было, в результате ударов повреждения получили три машины на территории сельхозпредприятия и линия электропередачи.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 6 мая российские пограничники пресекли попытку проникновения на территорию Белгородской области группы украинских диверсантов. По данным канала, ДРГ пыталась зайти в регион со стороны Волчанска Харьковской области Украины и подошла к селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе. Telegram-канал Baza писал, что российские военные отогнали боевиков, в том числе открыв по ним огонь из БТР. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.