Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область SHOT: группа диверсантов пыталась прорваться в Белгородскую область

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Ночью группа диверсантов пыталась проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его данным, ДРГ подошла к селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе со стороны Волчанска Харьковской области Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как сообщает SHOT, российские пограничники смогли отбить атаку ДРГ. Сейчас в регионе все спокойно. Также опубликовано видео, на котором слышны звуки стрельбы.

По информации Telegram-канала Baza, украинские диверсанты пытались проникнуть в Россию небольшой группой, бои с ними шли в Волчанском районе Харьковской области. При этом на территорию РФ ДРГ не заходила. Отмечается, что огонь по диверсантам вели с помощью БТР.

Telegram-канал Mash 5 мая передавал, что десятки украинских диверсантов пытались проникнуть в Брянскую область через приграничный Стародубский район. По данным Mash, рядом с селом Демьянки их встретили российские военнослужащие, которые пресекли попытку вторжения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.