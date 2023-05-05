Mash: десятки украинских диверсантов пытались прорваться в Брянскую область

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские диверсанты в составе не менее 20 человек попытались прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район. Канал утверждает, что рядом с селом Демьянки их встретили бойцы ВС РФ и начался бой, диверсантов прогнали. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации Mash это произошло в районе 16:00, члены диверсионно-разведывательной группировки передвигались на пикапах.

Во всем районе была объявлена тревога, выставили блокпосты — местные спрятались в подвалах, подчеркивает канал.