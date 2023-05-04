В Петербурге встали электрички из-за диверсии на железной дороге РЖД сообщила о задержке электричек в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги электрички встали из-за диверсии на путях, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги. По данным организации, неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Новая Деревня — Лахта. В связи с этим задерживаются электрички из Петербурга в Белоостров и обратно.

Утром 4 мая зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня — Лахта Октябрьской железной дороги. В результате было задержано шесть пригородных поездов <...> сообщением Белоостров — Санкт-Петербург и <...> сообщением Санкт-Петербург — Белоостров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании напомнили об уголовной ответственности за диверсии на железнодорожных путях.

Вечером 2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сходе 20 вагонов грузового поезда с рельсов около станции Снежетьская. По его словам, это произошло из-за срабатывания взрывного устройства. По данным Telegram-канала Baza, из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры. Источник ТАСС рассказал, что в результате аварии пострадал помощник машиниста.