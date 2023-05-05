На железнодорожных путях в Санкт-Петербурге произошла новая диверсия Злоумышленники подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге на станции Кондакопшино злоумышленники подожгли релейный шкаф. По информации канала, при осмотре места случившегося была обнаружена отогнутая дверь и следы копоти внутри, а также бутылка с воспламеняющейся жидкостью.

На движение поездов случившееся не повлияло. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают диверсантов.

4 мая в Санкт-Петербурге на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги электрички встали из-за диверсии на путях. Сообщалось, что неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Новая Деревня — Лахта. В связи с этим были задержаны электрички из Петербурга в Белоостров и обратно.

Вечером 2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сходе 20 вагонов грузового поезда с рельсов около станции Снежетьская. По его словам, это произошло из-за срабатывания взрывного устройства. По данным Telegram-канала Baza, из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры. Источник ТАСС рассказал, что в результате аварии пострадал помощник машиниста.