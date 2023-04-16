«Запад» уничтожил пять групп украинских диверсантов вблизи Купянска Военная группировка «Запад» уничтожила пять диверсионных групп ВСУ вблизи Купянска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Российские военнослужащие за сутки уничтожили пять украинских диверсионных групп на Купянском направлении в зоне СВО, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев. Он добавил, что в результате действий ВС РФ также была сорвана ротация бойцов ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять ДРГ противника из состава 14, 92 омбр и 103, 105 обр территориальной обороны. Также артиллерией группировки сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка, Двуречная, — заявил Шепелявцев.

Также вблизи населенного пункта Кучеровка Харьковской области российские военные при помощи самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», расчетов РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожили укрытие ВСУ и украинскую гаубицу Д-20.

Накануне Шепелявцев сообщал, что на Купянском направлении российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. Кроме того, российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.