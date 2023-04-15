ВС России уничтожили три группы украинских диверсантов Минобороны: ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Представитель группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. Кроме того, российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.

В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, — отметил Дмитрий Шепелявцев.

Ранее украинские войска 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов. В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей в Ясиноватой, а 11 гражданских лиц в Ясиноватой и Песках получили ранения различной тяжести. Обстрелы были проведены со стороны украинских войск на Донецком направлении из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. Обстрелы также были зафиксированы на Горловском и Волновахском направлениях.

Ранее сообщалось, что российский снайпер, используя 12-миллиметровую снайперскую винтовку, убил украинского корректировщика огня и снайпера на Херсонском фронте. Об этом рассказал офицер передового добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык. По его словам, снайперский комплекс 6С8 (12,7 мм) способен поражать противника на дистанции до 1,5 километра.