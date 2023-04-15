Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов

Фото: МО Украины

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за последние 24 часа 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов. В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей в Ясиноватой, а 11 гражданских лиц в Ясиноватой и Песках получили ранения различной тяжести.

Обстрелы были проведены со стороны украинских войск на Донецком направлении из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. Обстрелы также были зафиксированы на Горловском и Волновахском направлениях.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 26 обстрелов.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике. При этом он подчеркнул, что ВСУ уменьшили количество ударов в зоне дислокации 2-го армейского корпуса ВС РФ. Он высказал предположение, что смена тактики ВСУ может быть связана с плохой погодой в зоне СВО, а также с нехваткой снарядов.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области, в результате чего 179 свиней убиты, еще 150 животных ранено. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Гладков также сообщил, что украинские военные обстреляли село Архангельское, снаряды попали в сельскохозяйственные постройки.