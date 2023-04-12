179 животных погибли при атаке ВСУ на свинокомплекс под Белгородом Дрон-камикадзе атаковал свинокомплекс в Белгородской области, 179 животных убиты

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look press

11 апреля беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал свинокомплекс в Белгородской области, пишет Telegram-канал SHOT. По информации издания, спустя несколько часов предприятие обстреляли, 179 свиней убиты, еще 150 животных ранено. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

SHOT передает, что 11 апреля был обстрелян комплекс «Агро-Белогорья», находящийся в трех километрах от границы с Украиной. В районе девяти утра к территории предприятия подлетел беспилотник-камикадзе и сдетонировал, повредив камеры наблюдения, указывает канал.

Позднее, как сообщает SHOT, начался минометный обстрел — было выпущено пять мин. Разрушения зафиксированы в трех корпусах, также поврежден газопровод, подчеркивает канал. В «Агро-Белогорье» подтвердили NEWS.ru гибель животных.

Среди персонала погибших и пострадавших нет, только животные. 179 погибли, 150 ранены. Из-за обстрела пострадала крыша и некоторые помещения, сейчас сами пытаемся ремонтировать, — сказали в комплексе.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли село Архангельское в Белгородской области. По его словам, снаряды попали в сельскохозяйственные постройки. В результате обстрела погибли десять коров, были разрушены стены и кровли коровника, зернохранилища, другие объекты.

6 апреля Гладков рассказал, что система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Пострадавших и повреждений не было, так как обломки упали в поле.