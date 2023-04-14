Марочко рассказал, как изменилась тактика ВСУ при обстрелах ЛНР Марочко: украинские военные усилили обстрелы населенных пунктов в ЛНР

Фото: МО Украины

Украинские военные усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. При этом он подчеркнул, что ВСУ уменьшили количество ударов в зоне дислокации 2-го армейского корпуса ВС РФ.

В зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ за истекшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. <...> Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВФУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов, — сказал Марочко.

Он высказал предположение, что смена тактики ВСУ может быть связана с плохой погодой в зоне СВО, а также с нехваткой снарядов.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что в ночь на 14 апреля украинские войска дважды в течение часа обстреляли город Рубежное. Уточняется, что бойцами ВСУ было выпущено в общей сложности 12 ракет из РСЗО HIMARS.