ВСУ убили 10 коров при обстреле села в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

В Белгородской области украинские военные обстреляли село Архангельское, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, обстрелу подверглась сельско-хозяйственная постройка. В результате скончалось десять коров, разрушены стены и кровля коровника, зернохранилища и другие объекты.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Архангельское Шебекинского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ, — написал Гладков.

Аварийные службы на месте обстрела ликвидируют последствия атаки.

Ранее губернатор региона заявил, что в текущем году власти не будут проводить парад Победы 9 мая. По его словам, решение приняли, чтобы не создавать скопления военной техники и военнослужащих в центре Белгорода.