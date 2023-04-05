В Белгороде не будет парада Победы Гладков заявил, что в Белгородской области отказались от проведения парада Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области не будут проводить парад Победы 9 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, решение приняли, чтобы не создавать скопление военной техники и военнослужащих в центре Белгорода.

Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода, — сказал он.

3 апреля Гладков сообщил, что в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Один снаряд попал в жилую зону, второй — на территорию промышленного предприятия. Из-за повреждений было частично нарушено электроснабжение в нескольких поселках. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Позднее он написал, что под обстрел со стороны ВСУ попал также поселок Первомайский в Шебекинском округе. Человеческих жертв, по его данным, нет, но пострадали частные дома.

Ранее Гладков сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.